🎥 Erling Haaland, des débuts et un but face au Bayern Munich

C'est ce qu'on appelle réussir son entrée. Titulaire avec Manchester City face au Bayern Munich, Erling Haaland a fait ce qu'il sait faire de mieux et marqué le seul but du match.

Erling Haaland n'avait pas participé au match de préparation précédent, face au Club America, mais était annoncé titulaire face au Bayern Munich, vieille connaissance. Et l'ancien du Borussia Dortmund était bien au coup d'envoi la nuit passée, au Lambeau Field de Green Bay (Wisconsin). Mieux : il sera rapidement décisif. Dès la 12e minute de jeu, Haaland, bien servi par Jack Grealish, ouvre déjà son compteur sous les couleurs de Manchester City. Kevin De Bruyne, titulaire, est à la base de l'action avec une belle récupération et une passe pour Grealish.

Cette nuit Erling Haaland a marqué son premier but avec Manchester City contre le Bayern de Munich ! 🤩🇳🇴 pic.twitter.com/dRetasCHRZ — Nordisk Norvège 🇳🇴 (@EliteserienFr) July 24, 2022

Le score ne bougera plus. En effet, la rencontre sera rapidement interrompue après le but. Une alerte orage forcera l'organisation à évacuer le stade (plein à craquer, à savoir 78.000 personnes !), et le match ne reprendra qu'une heure plus tard, réduit à deux mi-temps de 40 minutes. Une fin de pré-saison américaine un peu étrange, donc. Les débuts officiels de Manchester City sont prévus le 30 juillet, pour le Community Shield contre Liverpool.