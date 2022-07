OFFICIEL - "Grazie Dries" : Dries Mertens et le Napoli, c'est fini

Naples a annoncé ce dimanche matin le départ de Dries Mertens, en fin de contrat. Une page se tourne.

Qui aurait pu parier, à son arrivée en 2013, que Dries Mertens partirait presque 10 ans plus tard en tant que véritable idole du Napoli et en ayant détroné des légendes comme Diego Maradona et Edinson Cavani en tant que meilleur buteur de l'histoire du club ? C'est pourtant le cas. Après 397 matchs et 148 buts inscrits, Mertens quitte officiellement Naples. Le club a annoncé son départ ce dimanche matin, après de longs mois de négociations infructueuses pour une prolongation de contrat.

À 35 ans, on ignore désormais ce que l'avenir réserve à Mertens. Le Diable Rouge était courtisé par plusieurs clubs italiens. L'OM a également été cité. Affaire à suivre. En attendant, le Napoli offre une belle vidéo d'adieu à "Ciro" Mertens...