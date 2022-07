Dortmund pense à un Parisien pour faire trembler les filets

Le Borussia a dû faire face au départ d'Haaland et aux soucis de santé d'Haller.

Pour remplacer Sébastien Haller, qui souffre d'une tumeur testiculaire et pourrait être indisponible pendant plusieurs mois, le Borussia Dortmund a envisagé de donner sa chance au jeune Bradley Fink (19 ans), présent dans l'équipe B depuis six mois. Mais, après réflexion, le BVB n'écarte pas totalement l'idée de recruter un attaquant plus expérimenté pour pallier l'absence de l'attaquant international ivoirien.

Dans cette optique, le club allemand a inscrit le nom de Mauro Icardi (29 ans, 30 apparitions et 5 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022) sur sa short-list, affirme Sky Sport Deutschland. L'avant-centre argentin n'est pas retenu par le Paris Saint-Germain, mais il n'est pas pressé de quitter la capitale et de faire une croix sur un confortable salaire annuel de 12 millions d'euros. Toutefois, l'ancien joueur de l'Inter Milan n'est pas seul sur la liste. En effet, les Marsupiaux pensent aussi à Krzysztof Piatek (Hertha Berlin), Jhon Cordoba (Krasnodar) et Edin Dzeko (Inter).

Pour le moment, Dortmund n'a pris aucune décision définitive et attend un diagnostic pour Haller qui pourrait tomber dans la semaine.