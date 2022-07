Dries Mertens à l'Antwerp ? Paul Gheysens répond

Dries Mertens est libre de s'engager où il le souhaite. En Belgique ?

Après 9 ans de bons et loyaux services, Dries Mertens a quitté le Napoli en tant que meilleur buteur de l'histoire du club. À 35 ans, un joueur de son calibre paraît bien sûr encore trop fort pour revenir en Pro League...mais les années précédentes ont prouvé que la D1A pouvait attirer de sacrés noms, comme Simon Mignolet, Vincent Kompany ou Radja Nainggolan. Et si un club paraît capable de tenter le coup cet été, c'est l'Antwerp. Interrogé à ce sujet par le Nieuwsblad, Paul Gheysens, l'ambitieux propriétaire du Great Old, calme le jeu.

"Nous sommes occupés à construire une grande équipe. Il nous reste un mois et nous allons l'utiliser à bon escient (...) Nous n'avons pas encore dépensé tant d'argent que cela (17 millions d'euros, nda). Mais Dries Mertens ? Non, non, non. Je suis même désolé pour lui que cela soit suggéré par certaines personnes (...) C'est un bon footballeur et une bonne personne mais il n'est pas sur notre radar en ce moment, il n'y a eu aucun contact", affirme le propriétaire de l'Antwerp. Nous verrons dans le mois à venir si le Matricule 1 ne tente en effet pas le coup...