Coupe d'Allemagne : Dortmund et ses Belges s'imposent sans trembler

Place au premier tour de la DFB Pokal, à une semaine de la première journée de Bundesliga.

Munich 1860 - Borussia Dortmund

Le Borussia avec Thomas Meunier titulaire et Thorgan Hazard sur le banc, n'a pas tremblé face à une formation de 3.Liga (D3) qui a déjà repris sa saison. Malen (8e) ouvrait rapidement le score, suivi par Bellingham (31e) puis le jeune Adeyemi (35e). Plus aucun but n'était inscrit après le repos, Hazard remplaçait Adeyemi pour le dernier quart d'heure.

Dynamo Dresden - Stuttgart

Un petit but de Churlinov (33e) permet au pensionnaire de Bundesliga d'éviter le piège tendu à Dresden. La formation d'Orel Mangala (qui est sur le départ) poursuit sa route en coupe.

Kaan-Marienborn - Nürnberg

Geis (45e) et Valentini (84e) envoient les siens au tour suivant, face à une formation de Regional Liga (D4) où le Belge Derrick Kyere (formé à Anderlecht) était titulaire.

Neustrelitz - Karlsruhe

Karlsruhe (2. Bundesliga) a explosé la modeste formation de Neustrelitz (Oberliga, D5) avec huit buts inscrits par Schleusener (12e, 14e 41e), Gondorf (67e), Batmaz (72e), Gordon (73e) et Rapp (82e et 87e).