Orel Mangala a fait son choix: direction la Premier League

Il y a quelques jours, le nom d'Orel Mangala était cité dans plusieurs clubs de Premier League. Le milieu de terrain de Stuttgart devrait quitter la Bundesliga et il aurait choisi de rejoindre le promu de Nottingham Forest.

D'après Sky Sports, le montant de la transaction serait de près de 15 millions d'Euros. L'affaire pourrait même être bouclée dans les prochaines heures. Aux dernières nouvelles, Mangala était à l'isolement à la suite d'un test positif à la Covid.

News #Mangala: Next one from the Bundesliga! Mangala is on verge to join Notts Forest. Last details have to be clarified. Negotiations since days. Transfer fee around €15m - bonus payments included. All parties hope for a total agreement in the next hours. @SkySportDE 🇧🇪 https://t.co/2tDfzjVewf