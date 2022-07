Accord imminent pour l'Antwerp concernant Lamkel Zé ?

Comme on le sait, le joueur n'a plus sa place à l'Antwerp.

D'après Het Nieuwsblad, l'Antwerp serait proche d'une solution concernant Didier Lamkel Zé.

Le quotidien annonçait un peu plus tôt l'intérêt concret venant de deux clubs (Abha Club d'Arabie Saoudite et Omonia Nicosia de Chypre), et le Matricule 1 serait désormais proche d'un accord avec l'un d'entre-eux.

Le joueur de 25 ans ne serait pas tenté par l'Arabie Saoudite et aurait donné son feu vert pour l'Omonia Nicosie où il serait attendu prochainement.