Jan Van Winckel quitte United World, le groupe dont fait partie le Beerschot

Surprise à United World : Jan Van Winckel quitte le groupe ainsi que Sheffield United.

United World, le groupe qui possède le Beerschot, perd un atout de poids. Jan Van Winckel, qui officiait dans le conseil d'administration, quitte le groupe et rejoint Al-Ahli. Il y a signé un contrat de trois saisons et officiera en tant que consultant de l'école de jeunes et membre de la gestion sportive du club.

Au cours des trois dernières années, Jan Van Winckel était régulièrement impliqué dans les activités sportives du Beerschot. Critiqué par les supporters la saison dernière car il s'est trop peu impliqué dans le club, l'homme du 48 ans a cependant surpris tout le monde en quittant le navire.