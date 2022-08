Vanhaezebrouck a dû se fâcher contre l'un de ses joueurs : "Parfois, il se croit invulnérable"

Avec Hein Vanhaezebrouck, il faut terminer un match comme on l'a commencé. Mais il est préférable de commencer fort. Sinon, vous risquez de l'entendre à la mi-temps. Et ce fut le cas pour Jordan Torunarigha.

En première mi-temps, Torunarigha a été régulièrement tourmenté par Ambrose et Atanga. Les choses se sont améliorées après la pause, mais Vanhaezebrouck l'avait interpellé. "J'ai envisagé de le retirer. Mais il a dit que ça irait mieux. Alors vous savez qu'il le fera. Avec lui, c'est un problème de concentration. Parfois, il pense qu'il est invulnérable, que rien ne peut lui arriver. Cela doit sortir de l'équation. Je pense qu'il a compris le message", a souligné le coach des Buffalos.

Il a également mis en garde ses joueurs. "Je me suis mis en colère à la mi-temps, contre certains d'entre eux. En deuxième mi-temps, nous avons été un peu plus vifs et nous n'avons plus été en difficulté. Ce n'est tout simplement pas autorisé. Il faut juste commencer chaque match en force. Il y a de plus en plus de concurrence maintenant. Donc celui qui n'est pas affûté, peut commencer sur le banc plus tard."