Yves Vanderhaeghe ne cachait pas sa déception : "Honteux d'encaisser un tel but"

Dire qu'Yves Vanderhaeghe n'était pas content après le match face au STVV est un euphémisme. L'entraîneur a vu son équipe créer très peu et encaisser un but tout à fait évitable.

Vanderhaeghe n'était certainement pas satisfait de la première mi-temps. Le STVV a complètement aplati la construction d'Ostende. "Notre façon de jouer au football n'était définitivement pas assez bonne aujourd'hui. La première mi-temps n'était certainement pas bonne. Nous n'avons pas pu trouver de réponse à la pression que le STVV a exercée sur nous", a déclaré Vanderhaeghe en après-match.

Le but qui est tombé alors, était certainement évitable. Dans la première zone, Leistner a dévié un coup de pied de coin de Brüls. Le ballon a lentement terminé sa course dans les filets du but défendu par un Hubert pas vraiment inspiré. "Quand vous encaissez un but comme celui-là, vous savez que ce sera très difficile contre un STVV bien organisé. Je trouve un peu gênant prendre ce but."