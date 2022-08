Didier Lamkel Zé dans le viseur du Standard de Liège

Après sa nouvelle débâcle, le matricule 16 doit impérativement s'activer en coulisses pour renforcer son effectif avant la fin du mercato estival qui fermera ses portes le 6 septembre en Belgique.

Le Standard de Liège est déjà en crise avec son piètre bilan de 4 sur 15 et sa 14ème place au classement. Si Ronny Deila a apporté un vent de fraîcheur et de renouveau depuis son arrivée en bord de Meuse, il attend toujours des transferts entrants pour renforcer son effectif. Le matricule 16 a besoin urgemment de sang neuf au sein de son compartiment offensif qui peine à se créer des occasions et à les mettre au fond des filets.

Le directeur sportif Fergal Harkin a dressé une liste de plusieurs joueurs capables de venir consolider l'attaque liégeoise. Parmi les pistes envisagées, l'une d'elles mène à Didier Lamkel Zé. En effet, le duo Harkin et Deila a même rencontré le Camerounais dont les qualités plaisent beaucoup du côté de Sclessin. On parle tellement de ses frasques qu'on oublierait presque que l'ailier est un joueur atypique mais précieux. Sa vitesse, sa puissance, son aisance technique, la qualité de ses dribbles et sa finition pourraient rendre de grands services au matricule 16. Sans oublier sa touche de folie qui pourrait embrasser Sclessin.

Le Standard de Liège est prévenu dans ce dossier. L'Antwerp réclame 500.000 euros pour son attaquant encore sous contrat jusqu'en juin 2023, un montant qui refroidissait les dirigeants liégeois il y a peu. Mais la défaite concédée à domicile contre OHL pourrait pousser les Rouches à changer d'avis et à débourser la somme demandée par le Great Old. À noter que Lamkel Zé est également dans le viseur de Courtrai qui pourrait profiter du tâtonnement liégeois pour passer à l'attaque.