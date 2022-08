Officiel : nouveau coéquipier pour Chadli au Basaksehir

Arrivé en 2020 à Aston Villa, Bertrand Traoré (26 ans) rejoint officiellement le Basaksehir. L'attaquant burkinabé est prêté pour une saison.

Révélé lors de son passage à Lyon, Traoré (ex-Chelsea, Ajax et Vitesse notamment) a depuis disputé 48 matchs avec les Villans, inscrit 8 buts et délivré 7 assists.

Good luck to Bertrand Traoré, who has joined İstanbul Başakşehir on a season-long loan. 🤝