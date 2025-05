Anderlecht discute avec une vieille connaissance pour renforcer le staff... de Besnik Hasi ou de son successeur ?

On ignore encore si Besnik Hasi restera en poste à Anderlecht. Mais la direction prépare en tout cas déjà son futur staff et discuterait avec... Edward Still.

On le sait : Will Still quitte le Racing Lens, et va devenir - en théorie - l'entraîneur de Southampton. Son staff, au sein duquel se trouve son frère Edward Still, le suivra-t-il ? On aurait pu le croire, mais ce dernier ne semble pas écarter de reprendre sa carrière de son côté.

En effet, d'après les informations du Nieuwsblad, Still aurait entamé des discussions avec le RSC Anderlecht. Pas pour y devenir l'entraîneur principal et succéder à Besnik Hasi, mais bien pour intégrer le staff et y devenir T2, comme à Lens.

Edward Still et Anderlecht, ce n'est pas une histoire neuve : par le passé, le Sporting lui a déjà proposé plusieurs postes. Le Nieuwsblad rappelle ainsi qu'il aurait pu devenir l'adjoint du duo Vercauteren-Kompany en 2020. On se souvient aussi qu'il était un candidat pour devenir l'entraîneur du RSCA Futures.

Mais s'il rejoint le RSCA, sera-ce pour être le T2 de Besnik Hasi ? Rien n'est moins sûr. Le match de ce dimanche à Genk pourrait bien être le dernier du Kosovar, dont l'avenir n'est officiellement pas encore décidé. Il paraît peu probable que Hasi reste en poste, mais ce n'est pas totalement exclu.

Deux pistes se dessinent à Anderlecht pour remplacer Besnik Hasi : Mark Van Bommel et Philippe Clément. Le Néerlandais aime généralement s'entourer de son propre staff. Alors, les discussions avec Edward Still donnent-elles un indice sur l'avenir... ?