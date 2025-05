C'est presque fait : voici où Will Still va continuer sa carrière après son départ du Racing Lens

Will Still avait officialisé son départ du Racing Lens au terme de la saison, avec pour objectif d'aller entraîner en Angleterre. Il ne manque désormais plus que l'officialisation.

Will Still a vécu une saison mi-figue mi-raisin avec le Racing Lens, ne parvenant pas à aller chercher un ticket européen en Ligue 1 mais terminant à une correcte 7e place. Cependant, bien vite, on a compris que le Belgo-Anglais ne ferait pas de vieux os en France.

La femme de Still est en effet malade et hospitalisée en Angleterre. L'hiver dernier, des rumeurs de discussions avec des clubs anglais avaient déjà fait surface avec en toile de fond la volonté du coach de traverser la Manche pour être près de son épouse.

En fin de saison, Will Still avait officialisé la nouvelle : il ne resterait pas au Racing Lens. Le nom du club où il entraînerait la saison prochaine était rapidement annoncé par la presse française : ce serait Southampton, relégué en Championship cette saison.

C'est désormais la presse anglaise qui confirme : le Telegraph annonce ce week-end que tout est réglé concernant son arrivée chez les Saints. Un accord a été trouvé avec le RC Lens, et Will Still devrait donc rapidement être officialisé en tant que coach de Southampton.

Un sacré défi pour l'ancien adjoint du Standard : Still devra idéalement faire remonter Southampton en Premier League et disposera de l'un des plus gros budgets de Championship. Du côté de Lens, le nom de Sébastien Pocognoli est cité pour lui succéder...