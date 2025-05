Et maintenant, que va faire Jan Vertonghen ? Après les adieux, voici les projets de "Sterke Jan"

Que va faire Jan Vertonghen ? On l'imagine mal ne pas se reconvertir dans le monde du football, mais cet été, le futur ex-défenseur va prendre du temps bien mérité en famille.

Jan Vertonghen raccrochera les crampons pour de bon ce dimanche, après un dernier match contre Genk. Mais par la suite ? On imagine mal le défenseur ne pas se reconvertir dans le monde du football. "Mais je dis la même chose à tout le monde : reposez-moi la question au mois d'août", affirme-t-il dans Het Laatste Nieuws.

"Je veux voir les opportunités qui se présentent et qui correspondent à la vie que je souhaite mener dès à présent", ajoute Vertonghen. La priorité du capitaine d'Anderlecht sera en effet sa famille, avec laquelle il compte bien passer du temps dès à présent.

"Je ne veux pas du travail 24 heures sur 24 et 7 jours 7, mais du temps pour mes enfants. Aller un jour à Tottenham avec mon fils, un jour à Pairi Daiza avec ma fille, les emmener à leurs activités, faire leurs devoirs avec eux... J'aime faire ça". Et pour la première fois depuis longtemps, cet été, pas d'obligations en club.

La vraie vie commence seulement maintenant

"Le 1er septembre, les enfants retourneront à l'école. D'ici là, je veux me reconstruire une routine. Peut-être simplement faire du sport. C'est l'avantage d'être à l'aise financièrement : moins de pression, plus de tranquillité", pointe Jan Vertonghen, qui devrait aussi partir en vacances en Indonésie, pays d'origine de sa femme.

"Elle a tout planifié (rires). Pendant ma carrière, j'avais deux semaines de vacances et je les utilisais pour récupérer. Maintenant, je veux vraiment voyager, bouger, vivre des expériences", explique-t-il également. "Je veux visiter l'Afrique avec Mousa Dembélé ou rendre visite à Majeed Ashimeru au Ghana. Découvrir d'autres cultures, être avec les gens. J'ai le temps pour ça et ça me libère l'esprit".

Durant sa carrière, Vertonghen a en effet voyagé... sans vraiment voyager : "L'Australie, la Chine, le Brésil... j'y suis allé et je n'ai rien vu. J'avais une heure de temps libre maximum. La vraie vie commence seulement", se réjouit le recordman de caps en sélection.