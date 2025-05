Miracle réussi pour Bernd Storck : le Cercle a pris une décision concernant son avenir

Après avoir été relégué avec le KV Courtrai, Bernd Storck s'est rattrapé en sauvant le Cercle de Bruges lors du barrage contre le Patro Eisden. Et il aura l'opportunité de continuer son travail la saison prochaine.

C'était un "plot-twist" comme seul la Belgique peut en réserver : après la relégation du KV Courtrai et alors que le Cercle de Bruges s'apprêtait à disputer son barrage contre le Patro Eisden, Bernd Storck troquait le Stade des Eperons d'Or... pour le Jan Breydel.

L'ancien sauveur des Groen & Zwart revenait donc au Cercle de Bruges pour, une fois de plus, tenter une difficile mission de sauvetage. C'est devenu sa spécialité en Belgique, et pour la 3e fois - après le Cercle et Mouscron - il va réussir son improbable miracle.

Le Cercle a largement dominé le Patro Eisden en match aller et retour (1-5, 3-1) et restera donc en D1A la saison prochaine. Mais Storck avait signé jusqu'en fin de saison : que fera-t-il désormais après cette étonnant retournement de situation ?

Le Cercle devait effectuer une évaluation ce week-end afin d'analyser ce qui s'est mal passé cette saison, et afin donc d'éviter une deuxième saison compliquée. Mais le Nieuwsblad révèle que concernant Bernd Storck, la décision est déjà prise.

L'Allemand de 62 ans va en effet rester en poste, et sera toujours l'entraîneur des Groen & Zwart la saison prochaine. De quoi travailler dès cet été à construire son groupe et à s'installer dans la durée au Jan Breydel.