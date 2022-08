Fabrice N'Sakala : "Faire mon retour à Anderlecht ne serait pas pour me déplaire"

Libre de tout contrat depuis son départ de Besiktas, l'arrière gauche attend de relever un nouveau challenge. Un retour en Belgique ne serait pas pour lui déplaire.

Après être revenu sur sa mise à l'écart du côté de Besiktas (à lire ICI), Fabrice N'Sakala a évoqué son avenir. Le joueur âgé de 32 ans s'est entraîné avec Ajaccio cet été. "J'ai effectué toute la préparation estivale là-bas. C'était important de reprendre avec un club de mon côté et de garder le rythme. Effectuer des entraînements en groupe au sein de bonnes infrastructures était ma priorité. Je n'avais pas pour objectif de signer là en fait et nous n'avons pas parlé d'un contrat éventuel", nous confie l'international congolais. "Le mercato estival est fortement compliqué quand on voit le nombre de joueurs libres qui sortent de saisons pleines. Les clubs attendent la date limite ou attendent en misant sur leur académie. Quand ils voient que tu n'as plus joué depuis six mois, ils commencent à douter alors que je suis totalement fit et que je suis prêt à le prouver lors d'essais ou tests médicaux", précise l'international congolais.

© Photonews

"J'ai discuté avec des clubs ces derniers temps et j'attends leur retour. J'ai envie de me relancer et prouver que je suis prêt. J'aimerais bien revenir en Belgique car j'ai de bons souvenirs et que je connais bien le championnat. Quelques formations sont venues aux nouvelles au mois de janvier et par la suite dont des clubs belges, mais rien de concret jusqu'à maintenant. Anderlecht ? Nous avons échangé, même si je connais peu la nouvelle direction. Je pense que je peux apporter quelque chose et partager mon expérience. Faire mon retour au Sporting me rendrait heureux, et je suis ouvert. Je veux même bien venir aux entraînements pour le prouver. Quoiqu'il en soit, je serai toujours un Mauve ! J'ai remporté mon premier titre à Bruxelles, et j'adore ce club", a conclu le back gauche.