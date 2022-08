Première titularisation pour Bataille à l'Antwerp cette saison : "Oui, je doutais de mon avenir ici"

Il semble que Mark van Bommel ne soit pas un grand fan de Jelle Bataille. L'ailier droit a été autorisé à jouer quinze minutes en Conference League, tout comme contre Malines lors du premier match. Mais il était titulaire face à Gand et il a su convaincre.

Bataille savait qu'il devait signer une bonne performance avec sa première titularisation du côté de l'Antwerp. "Je voulais montrer que j'étais toujours là", a-t-il confié.

"Oui, je doutais de mon avenir ici. Qui ne le ferait pas s'il ne pouvait jouer que 45 minutes en dix matchs ? Mais ma famille et mes amis m'ont aidé et je suis récompensé avec cette place de titulaire."

Et il semble être en mesure d'offrir une plus value s'il peut zoner tout seul sur ce flanc droit. Bien qu'il y ait encore du travail physique, car le joueur était cuit à l'heure de jeu. "En fait, c'était déjà le cas à la mi-temps", a-t-il souri. "J'ai pu faire moins de rushs et j'ai dû m'économiser. L'équipe a réalisé une bonne performance. Mais maintenant que Frey est blessé, nous ne pouvons pas continuer dans ce système. Je veux me montrer à nouveau."