Vincent Janssen cherche une explication à la mauvaise deuxième mi-temps : "De la fatigue des deux côtés"

Nous avons dû y regarder à deux fois lorsque nous avons vu la feuille de match : Mark Van Bommel avait aligné d'entrée de jeu Michael Frey et Vincent Janssen.

Pour la première fois cette saison, Mark Van Bommel a opté pour un système avec deux buteurs, Frey et Janssen. "J'ai aimé être devant avec Frey", tel était le verdict de Vincent Janssen après la victoire 1-2 sur le terrain de Gand. C'était aussi la première titularisation de Janssen à l'Antwerp et le premier but du Néerlandais. "J'avais le sentiment que le ballon allait tomber là, je savais que je devais être là."

Le système Frey-Janssen n'a pas duré longtemps, puisque Frey s'est blessé juste avant la mi-temps. "En première mi-temps, nous avons joué un bon football et nous avons pu faire ce que l'entraîneur nous a dit de faire. En deuxième mi-temps, nous n'avons pas assez bien joué."

© photonews

"Peut-être que les deux équipes étaient un peu fatiguées à cause des joutes européennes de jeudi dernier", a ajouté l'international néerlandais.

Mais, beau jeu ou pas, le matricule 1 a pris les trois points à la Gantoise : "Et c'est le plus important au final. Nous ne voulions pas nous enfoncer autant en seconde période et ce n'était pas notre meilleur match, mais au final, l'important est de gagner des matchs", a conclu Janssen.