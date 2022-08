Antoine Colassin pour se relancer aux Pays-Bas, comme d'autres jeunes du RSCA ?

Antoine Colassin a été envoyé en prêt en Eredivisie. Il est le dernier d'une série de talents du RSC Anderlecht à tenter de se relancer aux Pays-Bas.

Wout Faes, une carrière lancée...ailleurs

Wout Faes se serait-il imposé à Anderlecht si le club avait cru en lui ? On ne le saura jamais. Pour obtenir du temps de jeu à 19 ans, il est envoyé en prêt aux Pays-Bas, d'abord à Heerenveen (2017) puis à l'Excelsior Rotterdam (2017-2018. D'abord placé en Espoirs, Faes s'impose en seconde partie de saison en Eredivisie (20 matchs). De quoi lancer sa carrière...ailleurs : direction le KV Ostende, pour la progression que l'on sait. Rétrospectivement, il s'agissait cependant du bon choix.

© photonews

Mohamed Dauda, jamais vraiment lancé

À 24 ans, Mo Dauda n'a plus d'avenir à Anderlecht...mais y est toujours sous contrat jusqu'en juin 2023. En revenant de son quatrième prêt consécutif, il pourra donc s'engager où il le veut et, peut-être, enfin lancer sa carrière. Cette série de prêts a commencé en Eredivisie également : le Ghanéen est envoyé à Vitesse Arnhem en seconde moitié de saison 2018-2019. De janvier à juin, il montrera des choses intéressantes (16 matchs, 3 buts, un assist). Sans changer de statut à son retour.

Hannes Delcroix, la belle réussite

Quand Hannes Delcroix part au RKC Waalwijk en 2019-2020, il a "déjà" 20 ans et ne compte que deux apparitions avec l'équipe A d'Anderlecht. Ses qualités sont connues, mais peu auraient tout de même parié sur une telle explosion future du jeune gaucher. Une saison en tant que titulaire en Eredivisie plus tard, Delcroix revient et séduit tout le monde, surtout Vincent Kompany. Depuis, il est Diable Rouge, titulaire incontournable et candidat pour se rendre au Qatar avec la sélection.

© photonews

Sieben Dewaele, insuffisant ?

Le polyvalent Sieben Dewaele avait reçu sa chance avec l'équipe A avant d'être envoyé lui aussi en prêt du côté d'Heerenveen. Travailleur et plutôt doué techniquement, il a cependant toujours paru manquer d'un petit quelque chose pour s'imposer à Anderlecht. Ce prêt était donc surtout l'occasion pour lui d'aller chercher du temps de jeu...ce qu'il obtiendra peu. Depuis, Dewaele est passé par Nancy et Ostende, et revient progressivement dans le coup à Courtrai où il retrouve ses sensations.

Thierry Lutonda monte en puissance

Ses premiers pas avec Anderlecht avaient étalé ses qualités au grand jour, mais Thierry Lutonda a ensuite été rattrapé par ses manquements (notamment défensifs) et n'a, au contraire de tant de jeunes aux débuts du fameux "Process", plus reçu sa chance. Il a alors été envoyé en prêt au RKC Waalwijk, où il continue à se développer - désormais à titre définitif. Lutonda n'était certainement pas prêt pour s'imposer à Anderlecht mais monte en puissance aux Pays-Bas, et est titulaire cette saison en Eredivisie.