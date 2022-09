UEFA : sanction de 100 000 € pour Anderlecht, l'Antwerp reçoit un avertissement

L'Organe de contrôle financier des clubs (CFCB) de l'UEFA a rendu son verdict, plusieurs clubs ont été épinglés ou pénalisés par la Première Chambre du CFCB.

L'analyse établie par l'Organe de contrôle financier des clubs (CFCB) de l'UEFA a porté sur les exercices de 2018 à 2022.

Milan, Monaco, l'AS Roma, le Besiktas, l'Inter, la Juventus, Marseille et le PSG ont ainsi été épinglés car ils ne respectaient pas les exigences en matière d'équilibre financier.

L'UEFA annonce que ces huit clubs ont accepté des contributions financières à hauteur de 172 millions d'euros. Ces montants seront retenus sur les revenus que ces clubs tirent de leur participation aux compétitions de l'UEFA ou versés directement. Sur ce montant, 15 % sera versé en totalité, tandis que les 85 % restants dépendent du respect de l'accord et des règlements par ces clubs.

La Belgique pas épargnée

Côté Belge, Anderlecht et l'Antwerp ont également été rappelés à l'ordre. L'UEFA a indiqué que le Sporting avait commis des infractions mineures relatives aux exigences de rentabilité et s'est vu infliger une amende de 100 000 € mais pourrait éviter de la verser, si son bilan cumulé global (pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022) est conforme aux obligations établies.

L'Antwerp n'a reçu qu'un avertissement, mais sera suivi de près.

L'UEFA indique enfin que son objectif est que la situation financière globale des clubs soit conforme au règlement sur les licences de club et la stabilité financière de l'UEFA dans les années à venir.