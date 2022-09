Bryan Heynen déçu : "Un match nul dans un derby ressemble à une défaite"

Le capitaine de Genk a vu son équipe partager l'enjeu lors du derby limbourgeois.

Le KRC Genk et le STVV se sont quittés sur un score nul et vierge à la Cegeka Arena. C'était un match délicat pour l'équipe locale, qui avec 15/15 était l'équipe en forme. "En première mi-temps, nous n'avons pas joué assez vite et ils ont comblé les écarts trop rapidement", a déclaré Heynen après le match. "En deuxième mi-temps, les choses se sont améliorées, mais il n'y a pas eu de buts ni de grosses occasions. Nous ne devons pas nous laisser distraire, il peut y avoir des matchs difficiles et finalement nous n'avons pas si mal joué", a confié le médian.

Pour le capitaine de Genk, c'était déjà le 12e derby contre Saint-Trond. Il a gagné 7 fois et perdu 3 fois. En tant que Limbourgeois, il ne sait que trop bien ce que ce match signifie pour les supporters du RC Genk et même un match nul n'est pas suffisant selon lui. "Obtenir un match nul dans un derby ressemble à une défaite", a-t-il conclu.