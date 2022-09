OHL, résistant encore et toujours à l'ogre anderlechtois

Résistant au RSC Anderlecht ce week-end, OHL a confirmé de nouveau un statut qui tient depuis...7 ans.

Ce dimanche, le public du Lotto Park a assisté à un match de très bonne facture. Déjà, parce que Thorsteinsson, Al Tamari, Duranville et Fabio Silva ont régalé de par leurs superbes buts, parce que Vertonghen a démontré qu'il était très loin d'être fini, mais aussi parce que l'équipe d'OHL qui se produisait devant lui a une nouvelle fois sorti un match très solide.

Grâce à ce nul, les Louvanistes ont confirmé une tendance qui a la peau dure : face à eux, Anderlecht n'arrive plus à gagner. La dernière fois que les Mauves l'ont emporté en championnat, c'était le...29 novembre 2015. A cette époque, Anderlecht était dirigé par Besnik Hasi, OHL par Emilio Ferrera. Matias Suarez et Idrissa Sylla avaient répondu à Yohann Croizet et Leandro Trossard. Depuis cette victoire 3-2, les Mauves ont donc été contraints à chaque fois à la défaite ou au partage.

Il ne faut pas oublier une donnée primordiale : c'est que cette saison-là, OHL est relégué, et que donc les deux clubs ne s'affrontent plus pendant près de 5 ans. Depuis sa remontée dans l'élite, en 2020-2021, OHL n'a gagné qu'une fois, et a contraint 4 fois les Mauves au partage. Cette performance, on ne la doit qu'à une seule personne du côté de Den Dreef : Marc Brys.

A Anderlecht, l'histoire se répète encore et encore

OHL n'est néanmoins pas l'adversaire le plus résilient face aux Mauves. Si l'on connaissait leur bilan de 0 points sur 15 face à l'Union, celui face à La Gantoise vaut lui aussi le détour : cela fait depuis 11 matchs que les Bruxellois n'ont plus gagné face aux Buffalos, soit le 20 janvier 2019.

Rien d'étonnnant donc à ce que le RSCA ait seulement pris un point sur 9 dernièrement en championnat...