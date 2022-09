🎥 Serie A : Milan s'impose dans la douleur, premières minutes de jeu pour Vranckx

La Sampdoria en manque de points et toujours sans la moindre victoire, accueillait l'AC Milan.

Charles De Ketelaere figurait à nouveau dans le onze de départ, alors qu'Origi était absent (blessé). Saelemaekers et Vranckx débutaient sur le banc.

Les Rossoneri avaient l'occasion de rejoindre le Napoli en tête en cas de victoire, et le message était bien reçu par Junior Messias (6e) qui ouvrait le score au terme d'une belle action collective.

De Ketelaere (28e) pensait ensuite ouvrir son compteur but pour ses nouvelles couleurs, mais son but était finalement annulé par la vidéo.

Homme en forme du côté du champion en titre, Rafael Leão (47e) recevait un deuxième jaune suite à un choc avec Alex Ferrari et laissait ses coéquipiers à dix. L'ancien Anderlechtois Filip Djuricic (57e) rétablissait l'égalité mais Olivier Giroud (67e) redonnait l'avance aux Milanais sur penalty, suite à une main dans la surface.

Vranckx goûtait à ses premières minutes officielles pour Milan en montant au jeu à la place de Pobega (78e), et la Samp poussait pour arracher un point. Mais Milan s'impose finalement, au terme d'une première période maitrisée et d'une deuxième plus difficile, où les Rossoneri ont tenu bon pour conserver leur avance et enregistrer une victoire importante.

🤝 | Un but collectif comme on les aime ! ✨ #SampMilan pic.twitter.com/xhbC7oDYoV — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) September 10, 2022