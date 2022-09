L'Equateur pourrait être expulsé de la Coupe du monde

Les jeunes Anthony Valencia et William Pacho de l'Antwerp ont été appelés pour la première fois dans l'équipe nationale équatorienne mais tout cela pourrait prendre une tournure différente à quelques mois du Mondial.

L'Equateur disputera deux matchs amicaux contre l'Arabie saoudite et le Japon plus tard ce mois-ci. Ils ouvrent contre le pays hôte, le Qatar, à la Coupe du monde. Les Pays-Bas et le Sénégal font également partie des adversaires en phase de groupes.

La question est de savoir si l'Equateur peut encore aller à la Coupe du Monde. En juin, la Fifa l'a informée que l'enquête sur Castillo était terminée, mais le Chili a fait appel et pourrait se voir attribuer le billet de l'Equateur pour la Coupe du monde.

Lundi, le Daily Mail a publié un message audio indiquant que Castillo est né en Colombie. Il serait né en 1995 et non en 1998 comme indiqué sur son acte de naissance d'Equateur. Le joueur est au coeur de l'enquête puisqu'il a joué huit matchs qualificatifs avec l'Equateur.

De plus, il ne s'appellerait pas Byron David Castillo Segura, mais Bayron Javier Castillo Segura, selon le certificat colombien. L'affaire sera réexaminée par la Fifa jeudi.