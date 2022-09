Après Beveren, Dieumerci Mbokani va discuter avec un club de D1A

L'ancien buteur du Standard et d'Anderlecht pourrait revenir en D1A ou en D1B.

Dieumerci Mbokani reviendra-t-il jouer en Belgique dans les prochains jours ? Il semblerait que cette information se confirme de plus en plus. En effet, selon Le Soir, l'ancien buteur mauve et rouche est arrivé en Belgique ce lundi soir.

Mardi, Mbokani s'est rendu à Beveren pour écouter la proposition du club de D1B. Ce mercredi, c'est du côté de Seraing qu'il serait attendu afin d'avoir des discussions contractuelles avec le club.

Libre depuis la résiliation de son contrat au Koweït, Mbokani s'engagera-t-il une nouvelle fois avec un club dans lequel on retrouve Lucien D'Onofrio ?