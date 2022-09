🎥 Un joueur de MLS inscrit un but époustouflant depuis sa moitié de terrain

Jeudi soir, le club américain du Real Salt Lake (MLS) rencontrait le club mexicain de l'Atlas (Liga MX) en Leagues Cup, une compétition organisée entre équipes des deux pays.

Après le quart d'heure, Real Salt Lake a pris l'avantage sur un geste absolument génial de son arrière droit Aaron Herrera (25 ans). L'international américain (1 sélection), depuis sa propre moitié de terrain, a vu le gardien adverse avancé et a décoché une frappe stellaire qui est allé se loger dans les filets.

Malheureusement pour lui et Real Salt Lake, les Mexicains ont renversé la situation et se sont imposés sur le score de 1-2.

I'VE NEVER SEEN A MORE BEAUTIFUL THING ūüĆĹūüĆĹūüĆĹ pic.twitter.com/IIw83mWg3h