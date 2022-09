Nacer Chadli espère aller à la Coupe du monde : "Si le sélectionneur national a besoin de moi..."

Le Diable Rouge, repris pour tous les grands tournois, n'a pas joué le moindre match depuis un an pour la Belgique.

Nacer Chadli est venu à Westerlo lors du mercato d'été. Avec une seule intention : gagner une place dans l'équipe belge pour la Coupe du monde. Il n'a pas encore réservé de vacances pour la fin de cette année. "J'opte toujours pour une offre de dernière minute. Je veux d'abord être sûr d'une éventuelle sélection", confie-t-il à Het Nieuwsblad.

"Je ne connais pas mes chances d'être là-bas au Qatar - cela dépend de tellement de facteurs - mais… la situation n'est pas la même qu'il y a trois ou quatre ans. Même si j'étais toujours appelé. Depuis 2011, je n'ai raté qu'un seul rendez-vous, à l'Euro 2016, j'étais juste remplaçant. Mais j'étais toujours là, quel que soit l'entraîneur national. Cela fait maintenant plus d'un an que je n'ai plus joué."

Pourtant, il y croit encore. "Je vais me donner une autre chance, même si le Qatar n'est pas mon grand objectif. C'est-à-dire jouer des matchs, se mettre en forme. Le reste suivra. Les joueurs à mon poste sont plus jeunes que moi et évoluent dans de bons clubs. Mais si le sélectionneur national a besoin de moi, je serai là. Sinon, j'accepterai ce choix."