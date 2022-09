Mauvaise nouvelle pour Lukas Nmecha (ex-Anderlecht) et Antonio Rüdiger

La Mannschaft sera privée de deux joueurs pour le choc face à l'Angleterre ce lundi.

Mauvaise nouvelle pour l'ancien du Sporting d'Anderlecht et actuel buteur de Wolfsbourg, Lukas Nmecha (23 ans) : blessé au genou, il a dû quitter le camp d'entraînement de la Mannschaft, et ne pourra pas affronter l'Angleterre ce lundi. Antonio Rüdiger, lui, a été averti lors de la surprenante défaite face à la Hongrie et est suspendu.

Tous deux ont déjà quitté le groupe et sont rentrés en club, a communiqué la fédération allemande ce samedi.