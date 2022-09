Vincent Euvrard : "Une qualification méritée"

Samedi, certaines équipes disputaient un match de Coupe, dont le RWDM de Vincent Euvrard. Le club bruxellois n'a pas commis de faute.

Le RWDM a battu le SV Oudenaarde 3-0. L'entraîneur du club bruxellois avait effectué cinq changements, dont quatre par nécessité. Il a fait face à un adversaire à l'esprit défensif et c'était à la formation de Challenger Pro League de trouver l'ouverture. "Pas simple contre neuf joueurs de champ qui campaient en bloc serré devant les seize derniers mètres", a déclaré Vincent Euvrard à Het Laatste Nieuws.

A l'approche de la mi-temps, ils réussissaient à ouvrir la marque grâce à un but de Lopes (1-0). Dans le dernier quart d'heure, les Molenbeekois ont assuré ainsi la victoire sans appel. "Sur la base du jeu et des occasions, c'est une qualification méritée", a-t-il déclaré.

Ce résultat a été obtenu en partie grâce au remplaçant Rikelme, qui a porté le score à 2-0 et a forcé le but contre son camp à 3-0. "Rikelme, qui a joué la première fois, a montré de belles choses. Même si un match de championnat est évidemment un peu différent, ce garçon évolue et progresse bien."