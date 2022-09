Custovic croit en l'exploit contre l'Antwerp : "Cela reste un match de football"

Après neuf victoires consécutives, le Royal Antwerp se déplacera à Courtrai ce dimanche. Custovic espère mettre fin à la série des Anversois.

Le Royal Antwerp réalise un magnifique début de championnat. Malgré une élimination très décevante en Coupe d'Europe, les troupes de Mark Van Bommel réalisent le sans-faute en Jupiler Pro League. "L'Antwerp perdra tôt ou tard" lance Custovic en conférence de presse. "Il faut y croire, et nous le faisons. Leur bilan est extraordinaire, ils ont la deuxième meilleure attaque et réalisent beaucoup de clean-sheets. Mais cela reste un match de football et les statistiques sont là pour être démenties."

Tous les clubs ont eu deux semaines pour se préparer au match à venir, mais le KVK a perdu une dizaine de joueurs pendant cette période : six ont été sélectionnés avec leur équipe nationale - Ilic, Selemani, Tanaka, Henen, Sych et Mehssatou -, deux étaient malades, deux blessés.

"L'approche n'était pas idéale. Kristof D'Haene s'est blessé lors du match amical contre le STVV et ne s'est pas encore entraîné avec le groupe. Il le fera ce vendredi pour la première fois. Massimo Bruno est bien sûr toujours absent en raison de sa blessure musculaire. Loncar est malade depuis deux jours. Selemani n'a atterri que tard mercredi soir. Certains joueurs ont travaillé individuellement, mais ne s'entraîneront avec le groupe qu'à partir de ce vendredi également" a précisé l'entraîneur.

"C'est bien que nous ne jouons que dimanche, car nous avons une journée supplémentaire pour nous préparer. Personne n'est imbattable, et j'espère que nous pourrons compter sur nos supporters pour faire la différence. Nous avons besoin d'eux" conclut Custovic.