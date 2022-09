Le Standard est dans l'obligation d'enchaîner : "Perdre des points contre Seraing serait un véritable échec"

Derby liégeois au programme vendredi soir (20h45) en ouverture de la dixième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège est en grande forme ces dernières semaines. Après son beau succès enregistré contre le Club de Bruges avant la trêve internationale, le matricule 16 entend bien poursuivre sa belle série et engrander une cinquième victoire consécutive face au RFC Seraing. "Deux équipes qui ont un niveau et un budget différents. De plus, le Standard est en grande confiance et je les vois mal perdre des points contre Seraing. Même si les Métallos sont parvenus à s'imposer à Malines il y a quelques semaines et à Sclessin la saison dernière. Une défaite cinglante et historique que les supporters liégeois n'ont certainement pas oublié", nous confie Alex Czerniatynski.

Les Rouches éprouvaient des difficultés et balbutiaient même sur la pelouse. Depuis un peu plus d'un mois, un vent nouveau souffle en bord de Meuse. "Beaucoup de progrès à tous les niveaux. Défensivement, ils sont solides et donnent peu d'occasions aux équipes adverses et offensivement, ils parviennent à marquer plus facilement. Ce n'est que le début, et ils ont montré pour l'instant plus en quatre semaines que lors de la saison dernière. Ils doivent continuer de la sorte et rester vigilants. Ne pas gagner contre Seraing effacerait ces dernières semaines et serait un véritable échec", a souligné l'ancien joueur des Rouches.

Les locaux sont largement favoris à domicile. "Sur papier et en tenant compte de leur forme actuelle, il n'y a pas photo. Toutefois, il y a des équipes qui ont du mal à se remettre dans le bain après une trêve internationale. Nous verrons si c'est le cas vendredi soir", a conclu Alex Czerniatynski.