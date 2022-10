Anderlecht sans deux tauliers à West Ham, Mazzù appelle deux U23

Duel très attendu pour Anderlecht ce jeudi. Les Mauves se déplacent à West Ham, premier de leur groupe de Conference League avec 9 points, soit 5 de plus que les Bruxellois.

Si les hommes de Felice Mazzù auront à coeur de prendre leur revanche après la défaite cruelle au Lotto Park (0-1) et se donner un peu de l'air pour la suite de leur campagne européenne, cela sera sans Lior Refaelov et Majeed Ashimeru. Les deux joueurs sont, selon le communiqué du club, malades.

Felice Mazzù fait alors appel à Théo Leoni (22 ans), le capitaine actuel des RSCA Futures. Lucas Stassin figure à nouveau dans le groupe, après sa première sélection la semaine dernière pour la réception des Hammers.

A noter que Julien Duranville, sorti face à Malines, n'est pas encore rétabli ; Marco Kana est lui aussi absent. Jan Vertonghen est de retour dans le groupe, tout comme Ishaq Abdulrazak.

Squad travelling to London. 🟣⚪ #WHUAND



ℹ Majeed Ashimeru & Lior Refaelov are ill. Marco Kana and Julien Duranville are left out of the selection with minor injuries. pic.twitter.com/nPTrYAvwcF