Le RWDM est parvenu à vaincre le signe indien face à une équipe U23 : "Une belle performance de tout un groupe"

Le RWDM s'est imposé 1-4 à Sclessin ce vendredi soir face au SL 16 FC lors de la neuvième journée de Challenger Pro League.

Grâce à ce succès mérité, le RWDM grimpe provisoirement à la 4ème place et compte 15 points au compteur. Mais le club bruxellois vient d'enchaîner un deuxième succès après celui enregistré contre le Beerschot le week-end dernier. "Je suis très satisfait après cette belle victoire. Nous avons mis une bonne intensité dès le début de la rencontre. Nous avons bien défendu et nous nous sommes créés trois voire quatre jolies occasions durant le premier quart d'heure de jeu avant de disparaître pendant une dizaine de minutes. Ensuite, nous marquons avant la pause et c'est mérité", a confié Vincent Euvrard à l'issue de la rencontre.

Le SL 16 FC a tenté de réagir au retour des vestiaires, mais les visiteurs sont parvenus à faire le break. "Il y a eu quelques alertes, mais nous sommes parvenus à poursuivre sur notre lancée en doublant la mise. Puis, ils réduisent le score sur une phase arrêtée, un but évitable, mais nous marquons deux buts en fin de match. Une belle performance de 18 joueurs puisque les remplaçants ont également joué un rôle important en étant décisifs", a expliqué le T1 des Molenbeekois. "Nous enchaînons une deuxième victoire de suite, c'est une bonne chose avant d'affronter le SK Beveren et le Lierse Kempenzonen."

Après une défaite contre le Club NXT, et deux partages face au RSCA Futures et aux Jong Genk, le club bruxellois a vaincu le signe indien en s'imposant contre une équipe U23. "Nous avons bien appris des trois rencontres précédentes. Ces équipes possèdent beaucoup de talent et sont bien encadrées. Puis, plusieurs joueurs font des allers-retours entre l'équipe première en D1A et la seconde en D1B comme Canak et Tapsoba qui n'étaient pas là ce vendredi soir. Une véritable plus-value pour le championnat d'avoir ces équipes", a conclu Euvrard.