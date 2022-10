🎥 L'émotion de Gonzalo Higuain après le dernier match de sa carrière

L'attaquant argentin raccroche définitivement les crampons, à 34 ans.

Cette nuit, Gonzalo Higuain entamait, sans le savoir, la dernière rencontre de football de sa carrière. Sous les couleurs de l'Inter Miami, l'attaquant argentin a été défait face à New-York City en huitièmes de finale du championnat de MLS - les Play-Offs se disputent en élimination directe-.

L'ancien attaquant du Real Madrid, de Naples, de la Juventus, de Chelsea et de l'AC Milan a logiquement laissé aller ses émotions après la rencontre. Après 710 matches, 335 buts, 133 passes décisives, le joueur de 34 ans prend une retraite bien méritée. Souvent décrié pour son style de jeu pas toujours très impressionnant, la meilleure version de Gonzalo Higuain était absolument redoutable devant les cages, à l'image de ses 36 buts inscrits lors de l'édition 2015-2016 de la Série A. On se rappelle, également, de son but face à la Belgique en quarts de finale de la Coupe du Monde 2014. Le seul but de la rencontre, après 7 minutes de jeu.