Le championnat est coupé en trois

En un coup d'œil, on peut presque déjà donner à certaines équipes des objectifs réalistes.

Nous n’avons jusqu’ici disputé que 14 journées de championnat en Pro League, mais on peut déjà tirer des enseignements, et ce, pour les trois objectifs que notre championnat offre : la lutte pour le titre, le top 8 et la lutte contre la relégation.

Une lutte à six ?

On le sait, il n’y aura que quatre invités au grand rendez-vous des Champion’s Playoffs en fin de saison. Dans l’état actuel des choses, si certains annoncent que le top 4 est déjà dessiné, on pourrait l’élargir, afin de se donner un peu de suspense après la Coupe du Monde au Qatar qui n’arrange personne.

Pour l’instant, quatre équipes semblent au-dessus du lot au regard de leur régularité : Genk, l’Antwerp, le Club de Bruges et l’Union, qui forment donc le top 4. Attention cependant que Bruges jouera encore en Europe en février prochain, l’Union en prend le chemin, et Genk n’a toujours pas eu la moindre perte de vitesse. Quant à l’Antwerp, l’équipe parait tout de même parfois fragile. Il faudra aussi observer comment chacun réagira après la Coupe du Monde.

Du coup, en embuscade, deux équipes pourraient très bien revenir en force et s’inviter aux honneurs de fin de saison : le Standard et La Gantoise. Si les deux formations soufflent de temps en temps le chaud et le froid, elles sont toutes les deux capables de réussir une série. Vous allez nous dire : d’autres aussi. Mais derrière les Rouches et les Buffalos, un fossé commence à se creuser.

Derrière ce fossé justement, il y aura la lutte pour le top 8. On peut y placer Westerlo, OHL, le Cercle, Malines, STVV, Anderlecht et Charleroi. Il faudra aussi tenir compte des deux déçus de la lutte pour le top 4. Est-ce qu’une de ces équipes est capable de revenir assez fort pour chatouiller le top 4 ? On ne peut pas dire non, mais il faudrait dès lors une fameuse série pour revenir… et espérer tout de même des pertes de points dans le haut du classement.

Une lutte à 5 pour éviter les trois trappes

Dans le bas du classement, c’est le stress, mais il ne concerne que des équipes que l’on voyait bien être invitées à pareille fête : Ostende, Eupen, Seraing, Courtrai et Zulte-Waregem. Ces cinq équipes se tiennent dans un mouchoir de poche et chaque semaine, elles s’échangent leurs places. Petite chose qui peut les différencier : Courtrai et Eupen ont déjà changé de coach.

Est-ce qu’on peut dire que le championnat semble pratiquement coupé en trois et joué pour certaines équipes ? Globalement oui, même s’il ne faut jurer de rien… et s’il faut aussi tenir compte de la coupure de la Coupe du Monde au Qatar. Rendez-vous dans quelques mois pour vérifier cette théorie.