Wouter Vandenhaute "n'avait pas d'autre choix" que de limoger Felice Mazzù : "Il n'est pas le seul coupable"

Le président du RSC Anderlecht s'est expliqué sur le limogeage de Felice Mazzù ce lundi.

Après l'annonce - attendue - du licenciement de Felice Mazù à la tête du Sporting d'Anderlecht, le président du club bruxellois, Wouter Vandenhaute, a tenu une conférence de presse afin d'expliquer les raisons de ce limogeage.

"C'est le moment pour tout le monde; Le club, les joueurs et les supporters de se regarder dans le miroir. Je comprends la frustration de ces derniers mais je ne peux pas cautionner ce que j'ai vu au Standard", a commencé Vandenhaute, dans des propos relayés par la DH. Le président explique qu'une réunion se tiendra mardi avec les supporters.

Vandenhaute s'est également exprimé plus en profondeur sur la décision de limoger l'ancien coach de l'Union, Charleroi et Genk. Il ne semble pas l'accabler. "Le coach est limogé car les résultats ne sont pas là. Ce matin, la conversation avec Mazzù a été plutôt amicale. Il est déçu mais reste pro. Mazzù sait que je n'avais pas d'autre choix. Cela s'est passé avec beaucoup de respect et Felice restera un de nos proches. Vu son incroyable parcours par le passé, on ne peut pas dire qu'il est devenu un mauvais coach du jour au lendemain."

"Nous sommes en pleine crise. À nous de trouver des solutions. Mais Mazzù n'est pas le seul coupable", a-t-il poursuivi.

"Une grande responsabilité est celle des joueurs. Ce sont eux qui peuvent nous sortir de la crise le plus rapidement. Quand on voit nos dernières défaites, nous méritions mieux. Mais quand il n'y a pas de confiance, il faut donner un nouvel élan. Je suis certain que ce groupe pourra faire mieux rapidement."

Quelques mots, évasifs, sur l'identité du nouveau coach. On comprend bien que Robin Veldman n'assurera que l'intérim : "Nous analysons comment mieux nous organiser sportivement. Nous réfléchissons au meilleur coach possible et nous prendrons le temps qu'il faut. (...) Je ne sais pas si nous prendrons un coach inconnu du grand public ou un grand nom."

Guillaume Gillet, Bruno Salamone et Samba Diawara reprennent le groupe U23. Frank Boeckx et Gauthier Vanderloock suivent Veldman en équipe A.