🎥 Antonio Conte : "Le VAR provoque beaucoup de dégâts"

Tottenham a bien cru se qualifier pour les 1/8es de finale de la Ligue des Champions, ce mercredi soir. Dans les derniers instants de la rencontre, Harry Kane trompe Adan sur sa seule occasion de la rencontre, mais voit son but annulé pour une position de hors-jeu au départ de l'action. Qualifiés durant quelques instants, les Spurs devront finalement disputer une finale face à l'Olympique de Marseille, la semaine prochaine. Après la rencontre, l'entraîneur italien du club londonien Antonio Conte était très remonté sur cette décision arbitrale.

"Je ressens beaucoup d'injustice" preste le manager de Tottenham au micro de BT Sports. "Le VAR fait beaucoup de dégâts. J'aimerais voir si dans un autre stade, avec autre grosse équipe, ils refusent ce but. Nous avons encore besoin d'un point, mais je ne comprends pas pourquoi nous devons encore attendre un match, alors que nous pouvions nous qualifier à l'issue de celui-ci."

HARRY KANE’S MATCH WINNER HAS BEEN RULED OFFSIDE BY VAR! #UCL pic.twitter.com/etBtMfgcPU