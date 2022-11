Un joueur important d'OHL veut de meilleures statistiques : "Je ne suis pas facilement satisfait"

OH Leuven, avec 2 sur 12, n'a pas obtenu les résultats escomptés ces dernières semaines. Il faut travailler sur la productivité et Mousa Al-Tamari est également attendu pour cela.

Tamari est l'un des joueurs les plus rapides et les plus techniques de Belgique, mais ses statistiques ne sont pas à ce niveau. "Je ne suis pas facilement satisfait. Je veux faire mieux à chaque match. Je dois faire mieux. Tous les joueurs veulent des statistiques. Je travaille sur la finition une ou deux fois par semaine avec Joachim Mununga", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad.

Mais il travaille aussi beaucoup sur son corps. "Vrai. Trois ou quatre fois par semaine, je vais à la salle pour m'entraîner. Même aujourd'hui, alors que nous avons déjà un match à jouer dans deux jours. Je sens ces muscles sur le terrain aussi. Je suis prêt à me battre. La force, la vitesse et la force mentale sont toutes bonnes maintenant. Mon corps est équilibré. Je ne devrais pas être trop lourd non plus."