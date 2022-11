L'incroyable nouvelle est tombée ce lundi.

Liverpool est à vendre. Fenway Sports Group (FSG), qui est l'actionnaire principal du club anglais depuis 2010, se sépare de Liverpool après 12 ans et lance un appel d'offres.

La société mère américaine a déjà préparé une présentation de vente pour les acheteurs potentiels. FSG, qui possède également la franchise de baseball Boston Red Sox, a étudié de nouvelles opportunités avec Liverpool mais a décidé de ne pas les poursuivre. Dans une déclaration à The Athletic, FSG dit qu'il est ouvert à une vente "dans les bonnes conditions".

"FSG a régulièrement reçu l'intérêt de tierces parties cherchant à devenir actionnaires de Liverpool. Nous avons déjà dit que nous envisagerions une vente tant qu'elle est dans le meilleur intérêt de Liverpool", peut-on lire. On ne sait toujours pas si et quand un accord sera conclu.

Avec FSG à la barre, Jürgen Klopp a été nommé manager en 2015. Sous son règne, Liverpool a commencé à remonter la pente après des années de vaches maigres. Entre-temps, les Reds ont remporté le titre de champion et la victoire en finale de la Ligue des champions. Liverpool a été évalué à 4,46 milliards d'euros plus tôt cette année. Avec la récente vente de Chelsea pour 4,88 milliards d'euros, Liverpool devrait valoir environ le même montant.