Et maintenant l'Union pour le Standard

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique, le Standard a un dernier défi de taille à relever avant la Coupe du monde.

Après la défaite à Eupen, le Standard devait se rassurer, en Coupe de Belgique. Les Rouches ont accompli leur mission en s'imposant par le plus petit écart à Dender. Mais ils sont conscients qu'ils doivent gagner en constance pour viser le plus haut possible à la fin de la saison.

"Trouver la régularité"

Car si les Rouches ont battu l'Antwerp, le Club de Bruges et Anderlecht notamment ces dernières semaines, ils ont aussi été battus par Seraing et Eupen. "On a perdu deux ou trois matchs contre des soi-disant petites équipes, mais que ce soit contre l'Antwerp, Bruges ou Eupen, chaque victoire vaut trois points. Il faut qu'on trouve une certaine régularité dans nos performances", insiste Noé Dussenne.

Se rapprocher du top 4

Dimanche, c'est un gros calibre du championnat qui attendra les Liégeois, à Sclessin. Contre l'Union, les Rouches auront en plus l'occasion de réduire l'écart sur le quatuor de tête avant la trêve internationale. "On va tout faire pour gagner et ne pas voir l'écart avec le top 4 s'agrandir encore. Ce sera un match très important en vue de la seconde partie de saison", estime le capitaine liégeois.