Calvin Stengs marque enfin un but pour l'Antwerp : "Avec un peu de chance"

Enfin un but pour Calvin Stengs. Lors du match de coupe contre Beveren, l'ailier a marqué pour la première fois sous le maillot anversois.

Calvin Stengs a-t-il écouté les interviews de Bob Peeters ? "Après 10 minutes déjà un carton rouge contre, alors vous savez que ce sera difficile", a répondu Stengs à l'issue de la rencontre. "Je ne l'ai pas bien vu. J'ai eu l'impression qu'il a été frappé par derrière et qu'il est naturel de s'énerver un peu. Je pense qu'il voulait surtout repousser le défenseur mais l'arbitre a estimé que c'était rouge", a-t-il analysé.

Et pourtant, le matricule 1 est parvenu à prendre l'avantage à dix. "Heureusement, nous sommes en tête 0-1 à la mi-temps, avec un peu de chance de mon côté", a reconnu l'ailier néerlandais. "Vous savez qu'ils viendront à ce moment-là, mais nous n'avons pas donné grand-chose. Le 2-1 était hors-jeu et à part ça, nous n'avons pas donné grand-chose", a-t-il ajouté.

Il n'y a pas de VAR dans cette phase de coupe, donc le 2-1 n'a pas pu être refusé, ce qui a donné à Anvers moins de dix minutes pour égaliser contre Beveren. Ils y sont parvenus grâce à un but contre son camp de Tshimanga et, à la fin, les tirs au but ont apporté la rédemption. "Se qualifier pour le prochain tour était la chose la plus importante. C'est assez peu énergique, mais c'est ainsi", a-t-il conclu.