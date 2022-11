Jonathan David ne se ménagera pas avant d'affronter les Diables : "Je n'irai jamais sur le banc par peur d'une blessure"

Dans quelques jours (23/11), le Canada rencontrera la Belgique en entame de sa Coupe du monde. L'attaquant star des Canucks, Jonathan David, ne veut pas penser à une blessure avant le grand rendez-vous qatarien.

Malgré les risques de blessure que représente le fait de jouer en club alors que le Mondial n'est plus que dans 9 jours, Jonathan David (9 buts cette saison) ne calcule pas.

"C’est sûr qu’en étant aussi proche de la Coupe du monde, on n’a pas envie de connaître une blessure. Franchement, je n’y pense pas trop, je m’entraîne normalement. C’est surtout quand on y pense que forcément on a plus de chance de se blesser. Après, j’essaie de ne pas trop penser à ça", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

"C’est sûr que ça fait peur, aussi proche de la Coupe du Monde…. La blessure, c’est quelque chose qu’on ne veut pas. On ne peut pas contrôler ça, ça peut arriver à n’importe qui et à n’importe quel moment. On espère juste que ça ne sera pas nous."

David sera donc prêt à jouer le match de ce dimanche, contre Angers. "Moi, je suis toujours prêt à jouer après si le coach me met sur le banc c’est sa décision. Moi je n’irai jamais sur le banc par peur d’une blessure", assure l'international canadien aux 22 buts en 34 sélections.