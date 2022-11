Espagne: Ramos réagit à sa non-sélection

Non retenu avec l'Espagne pour jouer la Coupe du monde.Ramos s'est livré sur son compte Instagram.

Sergio Ramos revient de loin et pouvait espérer ce qui aurait sûrement été sa dernière compétition avec l'Espagne. Mais il n'en sera pas ainsi

Le défenseur s'est exprimé sur son compte instagram: "La saison dernière a été dure, à cause des blessures et de l'adaptation à un nouveau club et à une autre ville. J'ai travaillé corps et âme pour récupérer et me sentir à nouveau, guidé par les objectifs et les espoirs que je me fixe. Heureusement, je peux dire que cette saison je me sens à nouveau moi-même et profite du football, de mon club et d'une grande ville comme Paris. Le Mondial? Bien sûr, c'était l'un de ces grands rêves qu'il devait réaliser. Ça aurait été le cinquième, mais malheureusement je devrai le regarder de chez moi. C'est dur, mais chaque jour le soleil se lève à nouveau. Absolument rien ne changera en moi. Ni ma mentalité, ni ma passion, ni ma persévérance, ni l'effort et le dévouement de 24 heures à penser au football."