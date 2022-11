Coupe du Monde 2022 : Un joueur de... Challenger Pro League affrontera les Diables Rouges

Il est le seul joueur de Challenger Pro League pour cette Coupe du Monde.

Ce mardi, nous écrivions un article portant sur les 18 joueurs non belges de Jupiler Pro League qui disputeront la Coupe du Monde 2022. Cette appellation est volontairement très précise, puisqu'un joueur évoluant en... Challenger Pro League, le deuxième niveau de notre pays, n'a pas été cité. Il s'agit, d'ailleurs, d'un joueur qui affrontera les Diables Rouges en phase de poules.

A la lecture de la liste canadienne, impossible de passer à côté des évidences Jonathan David, Alphonso Davies et des Belgicains Tajon Buchanan et Cyle Larin. Pourtant, un joueur de Challenger Pro League se cache bel et bien dans cette liste. International canadien depuis octobre 2019, le milieu de terrain de 24 ans Liam Fraser (KSK Deinze) a été sélectionné pour participer à son premier tournoi inter-continental, après avoir pris part à la Gold Cup 2021 (la compétition continentale par pays d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale), lors de laquelle le Canada avait échoué en demi-finale, face au Mexique.

Formé à la Toronto Academy, Liam Fraser quitte sa ville natale en mai 2021 et est prêté à Colombus jusqu'à la fin de l'année civile. En janvier dernier et alors qu'il est libre de tout contrat, il rejoint le KSK Deinze. Après avoir disputé 55 rencontres de MLS et 62 rencontres d'USLC, la deuxième division américaine, le milieu défensif débarque donc en Belgique et fait sensation. Véritable révélation à Deinze, il a jusqu'alors pris part à 21 rencontres de Challenger Pro League, distillant une passe décisive face à Westerlo lors de son tout premier match.

Rapidement devenu titulaire indiscutable à l'intérieur de nos frontières, Liam Fraser peine cependant à recevoir le même temps de jeu en équipe nationale. Appelé à 31 reprises, il n'a connu que cinq titularisations et dix montées au jeu, pour un total - certes, facile à calculer - de 15 sélections avec l'équipe nationale du Canada.

Un joueur passé sous les radars, mais qui aura à cœur de montrer toutes ses qualités en cas de montée au jeu face à la Belgique, le 23 novembre.