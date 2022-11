Record : 18 joueurs non belges de Jupiler Pro League seront à la Coupe du Monde

Lors de la précédente édition, 16 joueurs étrangers évoluant dans notre championnat de Belgique ont pris part à la Coupe du Monde.

Ce dimanche débute la 22e édition de la Coupe du Monde, au Qatar. Cette année, 18 joueurs non belges évoluant en Jupiler Pro League y participeront : un record. Il y a quatre ans, en Russie, 16 joueurs étrangers de notre championnat de Belgique y avaient participé. 9 joueurs en 2014, 7 en 2010. Le signe de l'amélioration de notre compétition ?

Quatre Belgicains pour le Ghana !

Le Ghana est la nation, hors Belgique, la plus représentée par des joueurs de Jupiler Pro League. Ils seront 4 à défendre les couleurs de leur sélection nationale : Denis Odoi et Kamal Sowah (Club de Bruges), Abdul Nurudeen (KAS Eupen) et Elisha Owusu (La Gantoise). Ensuite, cinq nations comptent deux joueurs évoluant à l'intérieur de nos frontières : Les Pays-Bas de Vincent Janssen (Antwerp) et Noa Lang (Club de Bruges), le Canada de Tajon Buchanan et Cyle Larin (Club de Bruges), le Maroc de Selim Amallah (Standard de Liège) et Bilal El Khannouss (KRC Genk), l'Equateur de William Pacho (Antwerp) et Angelo Preciado (KRC Genk) et le Japon d'Ayase Ueda (Cercle de Bruges) et Daniel Schmidt (Saint-Trond).

Dix pays représentés

En outre de la Belgique, dix pays partent à la Coupe du Monde avec des joueurs évoluant en Jupiler Pro League. Nous avons déjà cité les Pays-Bas, le Ghana, le Canada, le Maroc, le Japon et l'Equateur. Il nous reste donc à vous présenter le Danemark (Andreas Skov Olsen - Club de Bruges), le Mexique (Gerardo Arteaga - KRC Genk), l'Iran (Ali Gholizadeh - Sporting Charleroi) et le Cameroun (Samuel Oum Gouet - Malines).

La Belgique avec cinq joueurs de Jupiler Pro League

Au total, 23 joueurs du championnat de Belgique disputeront la Coupe du Monde. Dans la sélection confectionnée par Roberto Martinez, il faut mentionner Hans Vanaken et Simon Mignolet (Club de Bruges), Zeno Debast et Jan Vertonghen (Sporting d'Anderlecht) ainsi que Toby Alderweireld (Royal Antwerp).

Avec huit joueurs, (Lang, Buchanan, Larin, Vanaken, Mignolet, Odoi, Sowah et Skov Olsen), le Club de Bruges est le club le plus représenté.

Il s'agit donc d'une Coupe du Monde à la sauce Belgicaine qui s'apprête à débuter. ​