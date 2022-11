Le Bayern est l'équipe la plus représentée au Qatar

Avec dix-sept joueurs en route vers le Moyen-Orient, le Bayern Munich est le club qui aura le plus de représentants.

Plusieurs joueurs vont représenter leur pays lors de la Coupe du monde au Qatar qui débutera ce dimanche. Des clubs ont envoyé plusieurs joueurs de leur noyau mais un seul est le plus représenté avec 17 éléments : le Bayern Munich.

Le club allemand est talonné par Manchester City et Barcelone qui ont chacun 16 joueurs. Pourtant, le championnat le plus représenté reste l'Angleterre (16%-134 joueurs) suivi de LaLiga (10%-83 joueurs) et la Bundesliga complète le podium (9,4%-79 joueurs). Hors top 5, c'est la MLS qui a le plus de représentant avec 35 joueurs.

En Belgique, Bruges est le club le plus représenté avec 8 joueurs. Charleroi réussit l'exploit d'envoyer un joueur au mondial, Ali Golizadeh (Iran), chose inédite depuis 28 ans.