Le délégué du RFC Seraing s'en va !

Après de nombreuses années passées du côté du Pairay, le bénévole a décidé de quitter le club sérésien.

"Bonjour chers amis, voici quelques photos que vous ne verrez plus (souvenir souvenir) ,ce message écrit avec énormément de tristesse pour vous annoncer que je quitte mes fonctions de délégué du RFC Seraing, decision prise voici 10 jours, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais je n'étais plus en phase avec certaines decissions de cette direction. Sachez que je serais toujours derrière nos Métallos en espérant qu'ils puissent rester en D1A (Je garderai un merveilleux souvenir de nombreux joueurs côtoyés pendant toutes ces années, ainsi que toutes les personnes qui ont oeuvré corps et âme pour le RFC Seraing). SALUT", a écrit José Victoor sur ses réseaux sociaux.