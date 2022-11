Les chiffres de France-Australie comme en 2018 : un "boycott" plutôt discret ?

France-Australie a explosé les scores d'audience de l'année 2022 ce mardi sur la chaîne n°1 française, TF1.

Ceux qui espéraient un boycott des téléspectateurs en sont pour leurs frais : France-Australie, diffusé ce mardi à 20h sur TF1, a battu les records d'audience pour l'année 2022 avec 12,5 millions de téléspectateurs et 48,1% de parts de marché. La comparaison est d'autant plus intéressante qu'en 2018, la France entamait sa compétition...face à l'Australie également, et avait réuni 12 millions de téléspectateurs devant leurs écrans. Des chiffres comparables donc, en prenant en compte le fait qu'en 2018, le match se disputait un samedi à 12h.

Et la Belgique ?

Il sera intéressant de comparer les chiffres de Belgique-Canada ce soir sur la RTBF et ceux de Belgique-Panama en 2018. La première rencontre des Diables en Russie avait réuni 1,4 million de téléspectateurs sur La Une (selon la RTBF). Le fait que Belgique-Canada soit diffusé en "prime time" (20h) plutôt qu'à 17h comme à l'époque pourrait cependant avoir une incidence positive sur les chiffres.