La RAAL pourrait prendre une décision significative en vue de la Coupe de Belgique

Ce mardi soir, la RAAL se rend au Bosuil pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Un dernier carré est envisageable pour les Loups : comment Frédéric Taquin va-t-il approcher la chose ?

La priorité de la RAAL cette saison est bien sûr claire : le maintien en D1A. La Coupe de Belgique est un bonus qui commence à durer, avec ce quart de finale au programme du côté de l'Antwerp ce mardi soir. L'air de rien, les Loups ont un coup à jouer.

Comment, dès lors, prioriser les matchs à venir ? La Louvière ira à Bruges vendredi, mais n'a pas forcément le noyau permettant de faire tourner. Et même entre les perches, où Célestin De Schrevel a joué en Coupe lors des matchs précédents, l'idée d'aligner le titulaire habituel fait son chemin.

La Dernière Heure relate ainsi que ce mardi, il se pourrait bien que Marcos Peano retrouve sa place, afin d'optimiser les chances de dernier carré. Frédéric Taquin semblait de son côté encore hésiter. "Le choix est difficile", concédait-il en conférence de presse avant ce quart de finale de Coupe.

Peano pour continuer à rêver en Coupe ?

"Avec Marcos, on a l'un des meilleurs gardiens de Belgique, si pas le meilleur", souligne l'entraîneur des Loups. "Après tout, on joue quand même un quart de finale". On le sait : à La Louvière, la Coupe de Belgique a une saveur particulière, depuis ce trophée remporté en 2003 - le seul majeur de l'histoire du club.

Lire aussi… Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United›

"Mais c'est aussi grâce à Célestin qu'on est en quart de finale, il a réalisé de belles choses en Coupe de Belgique et on en tient en compte", rappelle Taquin. Alors, Peano ou De Schrevel au poste ce soir ?